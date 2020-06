Precipita un elicottero, tutti salvi: “Miracolo, li ha protetti la croce”

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un elicottero privato con una persona a bordo è precipitato nelle campagne di Collesano, un paese delle Madonie in provincia di Palermo. Il pilota è rimasto ferito. La scena è stata ripresa con un cellulare da una persona che ha dato l’allarme.

Illesi due operai che erano impegnati nella collocazione di una barriera paramassi per il consolidamento di un costone roccioso che domina l’abitato. Forse a causa del forte vento il velivolo si è schiantato contro la roccia. Il pilota, trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù, è stato sottoposto a una tac ed è sotto osservazione. Secondo i medici non è in pericolo di vita.

“È stato un miracolo. La croce che sovrasta il costone roccioso in via Isnello ha protetto tutti”, dice il sindaco di Collesano Giovanni Meli. “La pala dell’elicottero – spiega – è schizzata come un proiettile sulle abitazioni del paese. Anche alcuni residenti hanno visto precipitare pezzi del velivolo sulle case. Se non ci sono state vittime è stato solo un miracolo. Sul luogo della sciagura c’erano tre persone: il pilota che era solo a bordo del velivolo e due operai sul costone. Nessuno di loro è in pericolo di vita: anzi i due operai sono illesi. Solo il pilota si trova in ospedale per accertamenti. L’appalto per il consolidamento del costone roccioso era stato aggiudicato a una ditta ed era finanziato con fondi europei. Da qualche giorno l’impresa aveva iniziato i lavori”