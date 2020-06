Coronavirus, la Sicilia torna a zero

Nessun decesso e nessun nuovo caso in 24 ore. In Italia sale l’incremento giornaliero delle vittime

Ancora zero. Nessun decesso e nessun nuovo caso di contagio, in Sicilia il coronavirus sembra essersi fermato. Il totale degli attuali malati è sceso a 140, grazie alle dieci guarigioni nelle ultime 24 ore.

In Italia invece sale l’incremento giornaliero delle vittime: sono 49 , più delle 47 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 23, mentre ieri erano state 18. Il numero totale delle vittime in Italia arriva dunque a 34.610.

Nel Paese sono stati superati i 3 milioni di casi testati con il tampone: sono ad oggi infatti 3.017.169, mentre i contagiati sono 238.275. L’incremento giornaliero è di 262 (ieri era di 251), 165 dei quali in Lombardia, pari al 63%. ISono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

I guariti sono saliti a 182.453, con un incremento rispetto a ieri di 546. Venerdì l’aumento era stato di 1.363.