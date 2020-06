Catania, due barche sugli scogli

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Due barche in vetroresina sono stati trascinate dal mare mosso sugli scogli del lungomare di Catania, nella zona di piazza Europa, vicino al Porto Rossi.

L’allarme è arrivato alle 16.57. Un’imbarcazione si sarebbe schiantata dopo un’avaria. A bordo c’erano 3 persone, che si sarebbero allontanate via terra. La seconda barca, che si era mossa in soccorso dell’altra, per problemi da accertare è affondata nelle immediate vicinanze della prima.

In azione anche i sommozzatori. Sono state eseguite delle prime ricerche in mare per eventuali dispersi anche se, al momento, non ci sono segnalazioni. Il recupero delle imbarcazioni verrà fatto domani se le condizioni meteo lo consentiranno.