A Catania un nuovo servizio di car sharing

CATANIA – Martedì mattina nel piazzale del parcheggio R1 in via Plebiscito il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il presidente dell’Azienda metropolitana trasporti Giacomo Bellavia presenteranno il servizio di car sharing ‘Amigo’ messo a disposizione di cittadini e turisti dall’Amt di Catania in collaborazione con l’Amat di Palermo.

All’incontro sarà presente anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Le nuove auto, 50 tra Toyota Yaris elettriche e Lancia Y, saranno disponibili già da martedì prossimo.