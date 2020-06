Via ai lavori in piazza Castello

Share Tweet Whatsapp Email

ACI CASTELLO (CATANIA) – A piazza Castello partono i lavori di consolidamento del tratto di piazza Castello dove si è verificato più di un anno fa il cedimento di un muro a secco.

Recintata la zona alle spalle della chiesa di San Giuseppe, il cantiere dovrebbe durare al massimo un mese e mezzo. I lavori sono stati finanziati con 130 mila euro dalla Regione.

«Il mio ringraziamento va all’assessore Marco Falcone e al governatore Nello Musumeci che hanno mantenuto l’impegno nei tempi prestabiliti – commenta il sindaco Carmelo Scandurra -, piazza Castello è un luogo significativo e importante per tutti i castellesi, non poteva più rimanere in quello stato».

A seguire, dovrebbero cominciare i lavori di manutenzione sul porto, per poter meglio fruire dello scalo.