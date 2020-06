Lasiciliaweb nella top 100 in Italia

L’emergenza coronavirus premia il giornalismo on line: riscontri lusinghieri per la nostra testata dai dati Audiweb nel bimestre marzo-aprile

Dal 9 marzo, quando viene esteso a tutta l’Italia il blocco dichiarato il 23 febbraio in alcuni centri della Lombardia e del Veneto, la battaglia per contrastare il coronavirus entra nella sua fase cruciale, modificando profondamente la vita delle persone e anche le loro abitudini su Internet.

Lo dimostrano i dati di Audiweb sull’audience online di marzo e aprile nella top 100 italiana dei siti di informazione e dei brand editoriali.

Costretti a casa dal lockdown e incuriositi dall’andamento della pandemia, i siciliani hanno cercato su internet un’informazione locale puntuale, verificata e aggiornata consultando principalmente le testate on line ritenute più affidabili.

Nella classifica di Audiweb degli ultimi due mesi Lasiciliaweb si è posizionata stabilmente tra i primi 100 siti più cliccati a livello nazionale (83° posto a marzo e 85° ad aprile) con una media di oltre 60 mila utenti unici raddoppiando complessivamente l’audience di lettori.

Un dato straordinario per una testata giornalistica locale, considerando che la maggior parte dei siti che compongono la classifica fanno riferimento a grandi gruppi editoriali nazionali. Numeri che rappresentano per la nostra redazione una gratificazione e uno stimolo per fare sempre meglio. Grazie ai nostri lettori.