Catania, presi due fratelli spacciatori

La base logistica in un appartamento in centro e con i corrieri smerciavano cocaina in tutta la città

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due fratelli pregiudicati, Andrea e Giuseppe Gueli, 37 anni e 41 anni, per spaccio di cocaina e, per il solo Andrea Gueli, anche di tentata estorsione. L’attività d’indagine coordinata dalla procura di Catania ha permesso di accertare come i fratelli Gueli avessero avviato una fiorente attività di smercio di cocaina utilizzando come base logistica un appartamento del centro cittadino.

Con appostamenti e pedinamenti, la polizia ha permesso di appurare come gli indagati si avvalessero anche di altri soggetti per effettuare numerose consegne a domicilio di sostanza stupefacente. Nel corso dell’indagine iniziata a novembre 2019 e terminata a febbraio 2020 sono stati anche arrestati in flagranza due corrieri trovati in possesso di circa 70 grammi di cocaina e sequestrati migliaia di euro in contanti.

I “Falchi” della Squadra Mobile, attraverso le testimonianze di alcuni loro clienti, sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di Andrea Gueli in ordine ad un tentativo di estorsione. L’uomo infatti, aveva terrorizzato un proprio “cliente” che aveva contratto un debito per l’acquisto di alcune dosi di droga minacciandolo di morte.