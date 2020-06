Share Tweet Whatsapp Email

CALTAGIRONE – Un albanese di 23 anni, Abdulla Hoxha, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caltagirone (Catania) perché sorpreso in possesso di 200 grammi di marijuana. Il giovane è stato fermato per un controllo non appena sceso da un autobus proveniente da Catania. La droga era in uno zaino. L;’albanese è stato posto agli arresti domiciliari.