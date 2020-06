In Sicilia è boom di guariti

Share Tweet Whatsapp Email

Due nuovi casi su 1841 tamponi, nessun decesso e soprattutto 168 positivi in meno rispetto a ieri. Non è però una guarigione di massa, quella raccontata dal report quotidiano elaborato dalla Protezione Civile con riferimento alla diffusione del coronavirus in Sicilia.

Il calo drastico degli attuali contagiati, scesi da 805 a 637, è frutto dell’aggiornamento dei dati da parte delle Asp provinciali nell’ambito del monitoraggio regionale, in particolare per quel riguarda i casi in isolamento domiciliare, scesi a 610.

Gli attuali positivi nell’Isola sono dunque in totale 637, gli ospedalizzati 27, il numero di tamponi complessivo è invece giunto a 186.253.

Rimane stabile l’aumento giornaliero dei contagi in Italia, con un incremento di 333 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 329. In Lombardia i nuovi contagiati sono 216 in più, pari al 64,8% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 238.159. Scendono a 4 le regioni ad aumento zero: Umbria, Valle D’Aosta, Molise e Basilicata.

Sono invece saliti a 180.544 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.089. Mercoledì l’aumento era stato di 929.

Torna a crescere il numero l’incremento giornaliero delle vittime. Sono 66 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 43 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 36, quasi tre volte più di ieri, quando erano state 14. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.514.

Dieci le regioni che non hanno fatto registrare decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Trentino Alto Adige, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.