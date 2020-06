Cannizzaro, concorso per 46 anestesisti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Rilevazione della temperatura corporea prima dell’identificazione, percorsi con specifica segnaletica, distanza di un metro e mezzo tra una postazione e l’altra, lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica e fornitura di mascherina con obbligo di uso. Sono alcune delle misure adottate dall’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania per il corretto svolgimento del concorso pubblico per dirigente medico di Anestesia e rianimazione. In 46, tra i 68 ammessi, hanno sostenuto la prova scritta: la procedura, la prima nell’azienda Cannizzaro e tra le prime in Sicilia secondo le misure della ‘fase 2’ Covid, si è svolta regolarmente.

L’azienda ha adottato uno specifico protocollo che prevede anche il criterio di distanza ‘droplet’, flussi regolamentati in modalità senso unico, disinfezione e sanificazione degli ambienti, degli arredi e delle aree di pertinenza prima e dopo la prova. Inoltre, in un’area di pre-triage all’esterno dell’edificio, è stata garantita la presenza di un team infermieristico dedicato che ha monitorato la temperatura corporea dei candidati attraverso termometri a infrarossi: nessuno dei presenti ha presentato temperatura superiore a 37,5, ma in tale eventualità sarebbe stato ugualmente garantito il diritto del candidato a sostenere la prova e la postazione sarebbe stata sistemata a distanza maggiorata con paratia di protezione.

“D’intesa con il Direttore Sanitario Diana Cinà, il settore Risorse umane, l’ufficio Tecnico e la Commissione di concorso – ha spiegato il direttore generale dell’azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida – abbiamo messo a punto le idonee misure secondo linee guida nazionali per lo svolgimento di procedure di reclutamento di personale, anche con flussi numerosi di candidati. Riteniamo di avere adottato le migliori soluzioni che garantiscano serenità ai candidati impegnati nella prova e al personale a vario titolo coinvolto. Analoghe misure, permanendo le prescrizioni per la prevenzione e il contenimento del contagio, potranno essere adottate nei prossimi concorsi per dirigente medico di varie specialità, attualmente in fase di espletamento”.