Nessun decesso e 2 positivi in più

Coronavirus: in Sicilia un solo guarito nelle ultime 24 ore. In Italia altri 34 morti

Nessun decesso per coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, solo due i positivi in più su oltre duemila tamponi effettuati. Questo il quadro secondo i dati della protezione civile. Nell’Isola sono 32 le persone ricoverate, 4 in terapia intensiva. Il totale degli attuali malati è 806, in aumento di una unità, considerando che c’è stato un solo guarito in più.

In Italia il numero complessivo delle persone che hanno contratto il Covid è di 237.500, con un incremento rispetto a ieri di 210 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti rispetto a ieri.

I deceduti nelle ultime 24 ore sono sono 34 e portano il totale a 34.405. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto a lunedì.