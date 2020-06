Sorpreso in auto nonostante fosse ai domiciliari: arrestato (FOTO)

Share Tweet Whatsapp Email

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 28enne Francesco Cucuzza per evasione dagli arresti domiciliari.

La pattuglia dei militari stava svolgendo un controllo per le vie del centro e ha incrociato l’uomo che a bordo di un’auto e in barba agli arresti domiciliari ai quali era sottoposto, aveva deciso di prendere una boccata d’aria fuori dalle mura di casa.

Il giovane, che è stato subito bloccato, ha riferito ai militari d’aver abbandonato la propria abitazione per recarsi urgentemente in un presidio medico che, manco a dirlo, si trovava in tutt’altra zona.