Movida a Catania, chiusi altri tre locali

CATANIA – Sabato notte la polizia municipale ha effettuato un altro servizio di controllo nella movida del centro storico e sanzionato tre esercizi commerciali per aver violato l’ordinanza del Sindaco Salvo Pogliese che impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali a mezzanotte e la chiusura dell’attività entro le 2.

In particolare due locali in piazza dell’Indirizzo diffondevano musica, ben oltre l’orario consentito, mentre un locale in via Plebiscito risultava aperto e in pieno esercizio addirittura alle ore 4.20.

I tre esercenti sono stati sanzionati per 400 euro ed è stata loro imposta la chiusura immediata dell’attività per 5 giorni.