Investito al porto mentre fa jogging

CATANIA – Incidente questa mattina all’interno del porto di Catania nella zona del molo di Levante. Un uomo che stava facendo jogging è stato investito da una motrice, probabilmente durante una manovra del mezzo.

Il ferito si chiama Bernardo Scammacca ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118, allertata dalla polizia municipale, al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania per un’operazione alla gamba.

Secondo quanto si apprende la vittima avrebbe riportato una doppia frattura alla gamba destra e una grave ferita al polpaccio, ma non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei vigili urbani di Catania.