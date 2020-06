Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato Carmelo Bonaccorso per evasione dalla detenzione domiciliare. In casa era presente solo la sua compagna che lo contattava telefonicamente per riferirgli del controllo. Dopo alcuni minuti Bonaccorso è rientrato, spiegando di essersi allontanato a seguito di una lite familiare per futili motivi.