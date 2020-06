Sicilia: un positivo in più, ma è grave

Coronavirus: in condizioni serie un 71enne palermitano colto da infarto. In Italia altre 67 vittime

Un solo nuovo caso di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Rimane stabile la situazione secondo i dati della protezione civile. Il numero totale degli attuali positivi diminuisce di 5 unità (ora sono 837), 35 le persone ricoverate in ospedale (3 in terapia intensiva); nessun decesso, il numero complessivo rimane 279.

L’unico positivo è un 71enne di Palermo, soccorso per infarto acuto ieri sera nella zona di Sant’Agostino e portato all’ospedale Cervello. I controlli hanno evidenziato il contagio da Covid. Le sue condizioni sono molto serie. I test sono stati estesi a tutti i familiari e quanti hanno vissuto in questi giorni a contatto con il paziente.

In Italia intanto sale il dato giornaliero delle vittime: 67, contro le 55 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre ieri erano state 23. Il numero totale delle vittime sale dunque a 34.345.

Stabile il dato giornaliero dei contagi, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.

Sono saliti a 176.370 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.505 Venerdì l’aumento era stato di 1.780.