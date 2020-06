Sesto furto a scuola: ‘Ora più nulla da rubare’. E la ministra promette il suo aiuto

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Ennesimo furto alla scuola Vittorini di Siracusa che, per la sesta volta dall’inizio di maggio, è stata visitata dai ladri. La preside, Pinella Giuffrida, ha provocatoriamente esposto all’ingresso un foglio con scritto “In questa scuola non c’è più niente da rubare”.

“Ho sentito la dirigente della scuola Vittorini di Siracusa – ha commentato la ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina -, colpita più volte dai ladri. Le saremo vicini e la aiuteremo a reagire. A ricomprare quel che serve. Da tempo chiede il permesso per installare telecamere all’amministrazione locale. Sosterremo la sua richiesta. Intanto colgo l’occasione per condannare con fermezza gli atti subiti da questa scuola, di cui speriamo siano presto individuati i colpevoli. Ignoti che non si sono accontentati di entrare in un edificio pubblico per rubare, ma hanno infierito sui giocattoli dei più piccoli, distruggendo macchinine e bambole. Sono gesti semplicemente ignobili e intollerabili”.