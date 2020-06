Share Tweet Whatsapp Email

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno arrestato il 26enne Giuseppe Cancemi. Il giovane lo scorso 3 maggio, nonostante fosse già gravato dagli arresti domiciliari per reati in materia di droga, era stato coinvolto in una rissa alla quale aveva partecipato uscendo in tutta fretta dalla propria abitazione.