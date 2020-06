“Nessun accostamento con Banca Base”

Share Tweet Whatsapp Email

Con riferimento all’articolo pubblicato su La Sicilia di mercoledì 10 giugno e titolato “Altolà al Credito Etneo”, la Cassa Centrale Banca ha diramato una nota che precisa quanto segue:

“L’articolo si riferisce all’accertamento ispettivo della Banca d’Italia in materia antiriciclaggio (svoltosi tra fine gennaio e inizio marzo 2020 e riferito all’operatività degli anni precedenti) i cui esiti sono stati trasmessi alla banca lo scorso 1 giugno.

Al contrario di quanto riportato nell’articolo l’Autorità di Vigilanza non ha adottato «lo stesso provvedimento inibitore tempo addietro adottato nei confronti di banca Base». Il provvedimento che ha interessato Banca Base era relativo ad una situazione di grave carenza di liquidità e che aveva disposto il blocco dei pagamenti impedendo ai clienti l’utilizzo delle somme depositate.

Per il Credito Etneo, nessun provvedimento del genere è stato assunto, essendosi disposto, il solo divieto di accendere rapporti con nuova clientela (come già imposto in passato ad altre banche e intermediari di rilievo nazionale).

La clientela in essere non viene toccata dal provvedimento (come specificato anche nel comunicato tampa di Banca d’Italia). La banca può accendere nuovi rapporti o concedere nuovi finanziamenti a soggetti già censiti (come sta facendo ad esempio per i finanziamenti Covid-19) e non vi è alcun blocco all’utilizzo della disponibilità per i clienti. Gli attuali clienti e soci della banca continueranno ad operare, come sempre, senza alcuna limitazione e a poter utilizzare tutti i servizi offerti dalla banca.

A differenza di Banca Base, che era una S.p.A. fuori da qualunque circuito di rete, il Credito Etneo dal 1° gennaio 2019 fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, tra i primi dieci gruppi bancari italiani, tra i più solidi con un CETl tra i più alti nel mercato italiano e un patrimonio di oltre 6,5 miliardi di euro. Il Gruppo Bancario Cassa Centrale si compone 79 BCC ben radicate su tutto Il territorio Italiano con oltre 1500 sportelli e più di 11 mila collaboratori e circa 450 mila soci. Il Gruppo annovera numerose società controllate che forniscono prodotti e servizi di elevata qualità In ambito IT, Crediti, finanza, pagamenti e pianificazione.

Il Credito Etneo è una banca di credito cooperativo a servizio del territorio in cui opera. Ad oggi i soci del Credito Etneo sono 2036. Nessun socio, per statuto, ha potuto o può sottoscrivere quote tali da esercitare un controllo sulla società cooperativa: a prescindere dalle azioni sottoscritte ogni socio in assemblea esprime un voto.

La situazione economica e patrimoniale della banca non è stata in alcun modo messa in discussione dalla verifica ispettiva: l’indicatore di solidità patrimoniale ( CET 1 ) al 31 /12/2019 è pari al 20,943 ( minimo regolamentare 1 3,003); l’utile di bilancio 2019 che sarà portato all’ attenzione della prossima assemblea è pari a 2,67 milioni di euro (diciottesimo anno consecutivo in utile); l’ utile relativo al primo trimestre 2020 è stato pari ad 429.651,67 euro; l’indicatore CET l alla stessa data si attesta al 23,173. La banca è stata fortemente impegnata dal mese di marzo a tutt’oggi nell’assicurare il proprio massimo contributo per rendere concrete le misure di sostegno all’ economia contenute nei provvedimenti legati al Covid-19. In particolare: ad oggi è stato dato seguito, con esito positivo, a circa 670 richieste di moratoria per un montante di 40,64 milioni di euro circa; con riferimento ai finanziamenti D.L. liquidità art. 1 3 lettera m) ad oggi sono stati erogati 181 finanziamenti per complessivi 3,5 mln di euro.

La Banca (come indicato anche da Banca d’ Italia nel suo comunicato stampa) ha già avviato le iniziative dirette a superare le carenze rilevate in merito all’azione di governo, gestione e controllo del rischio, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. In particolare, la Banca sta completando il rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ha in corso, con il supporto delle strutture dedicate della Capogruppo, il rafforzamento dell’ area controlli antiriciclaggio. Il Gruppo Bancario garantirà pieno supporto alla nuova governance della banca e fornirà assolute garanzie per il mercato e la sicurezza dei clienti ed i soci. Infine, con riferimento ai fatti indicati nell’articolo relativi ad ambienti criminosi, si precisa che l’operazione ha visto coinvolto, tra gli altri, un dipendente della Banca (sospeso ed allontanato dal lavoro appena avuta notizia della pubblicazione delle intercettazioni e nei confronti del quale il nuovo cda ha già deliberato la conclusione del procedimento disciplinare e l’applicazione della sanzione del licenziamento per giusta causa). A rettifica di quanto indicato nell’ articolo la Banca Credito Etneo non risulta essere mai stata “citata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania”.