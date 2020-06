Covid: un solo nuovo caso in Sicilia

Variazione minima su oltre duemila tamponi nelle ultime 24 ore, nessun morto. Ma in italia il trend dei contagi è in risalita

Oltre duemila tamponi, un solo positivo e nessun deceduto. Il monitoraggio della Protezione Civile nazionale sulla diffusione del coronavirus offre un quadro della situazione che in Sicilia è in perfetta linea con i giorni precedenti. Gli attuali positivi sono 842, i ricoverati in ospedale 36, di questi 3 sono in terapia intensiva.

E’ drasticamente diminuita rispetto a ieri la quantità di tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ma i contagi variano molto poco rispetto al giorno precedente: il dato evidenzia quindi un aumento del trend di contagi.

I numeri odierni segnalano infatti l’esecuzione di 49.750 tamponi, mentre ieri erano stati 70.620. Il numero dei contagiati di oggi ha invece fatto registrare un incremento di 346 casi, contro i 393 di ieri.

Dal dato si evidenzia che la percentuale di persone positive al virus, apparentemente stabile e in lieve calo rispetto a ieri, è invece notevolmente aumentata considerando il più basso numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Il numero dei casi totali è arrivato a 236.651. I malati attuali sono 27.485 (1.512 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.640)

Sono saliti a 174.865 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.780. Venerdì l’aumento era stato di 1.747. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 220, -7 rispetto a ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.747, con un calo di 146 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 23.518, con un calo di 1.359 rispetto a ieri.