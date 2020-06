Il Tao Film Fest non lascia: raddoppia

Dall’11 al 19 luglio la 66esima edizione, divisa tra proiezioni in sala e on line

TAORMINA (MESSINA) – Il TaorminaFilmFest si rinnova. Nella veste, nella forma e nella destinazione. In un contesto eccezionale e imprevedibile, così incerto e delicato, il festival – prodotto e organizzato da Videobank – ha deciso di non arrendersi e di rimanere al fianco del pubblico in un’estate quanto mai difficile. Con la ferma volontà di osservare le precauzioni previste dai protocolli, anteponendo l’incolumità di pubblico e ospiti, il festival debutterà in un’inedita edizione on line, in streaming su MYmovies.

La sessanteseiesima edizione, dall’11 al 19 luglio prossimo, si svolgerà comunque anche in sala. Sarà presentata una selezione di oltre 40 anteprime, tra opere prime e seconde, produzioni indipendenti e documentari. Infatti se la principale categoria competitiva sarà fruibile unicamente in sala presso il Palazzo dei Congressi di Taormina, la piattaforma offrirà un palinsesto alternativo realizzato in post-produzione, ricco di documenti video, immagini di archivio, suggestive riprese emozionali e interventi di ospiti, a parziale narrazione di un festival interamente virtuale.

La maggior parte delle tradizionali sezioni e tanti altri contenuti si sposterà quindi on line, continuando a offrire nelle sale virtuali la possibilità di approfondimento e di incontro al pubblico, con l’attribuzione di alcuni premi speciali.