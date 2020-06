Catania: l’estate riparte dalla Plaia, lungomare liberato tutte le domeniche

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Domenica prossima il lungomare di Catania sarà interdetto alle auto e alle moto, dalle 15.30 alle 20.30. Il provvedimento disposto dal sindaco Salvo Pogliese riguarda anche le altre due domeniche di giugno, il 21 e il 28, ed è finalizzato a evitare gli assembramenti che possono verificarsi, soprattutto nelle ore pomeridiane, lungo il percorso della camminata che via da piazza Europa a piazza Mancini.

“L’apertura di alcuni dei lidi del lungomare e la consapevolezza che molte persone, soprattutto nelle ore antimeridiane si recheranno al mare – ha spiegato il primo cittadino – ci ha convinti dell’opportunità di allungare a tutto il mese di giugno solo nelle ore pomeridiane la chiusura al traffico del lungomare, con la presenza delle forze dell’ordine e della protezione civile”.

Pogliese ha annunciato stamattina al Lido Azzurro l’apertura, il prossimo 16 giugno, della stagione balneare 2020. “Certamente – hanno detto i gestori – quest’anno sappiamo già che non faremo utili. I costi sono decisamente aumentati a fronte di un’utenza più bassa che, pur avendo ottimi risultati dai rilievi che il virus è sempre meno aggressivo e che le infezioni sono in diminuzione, ha ancora timori a passare alla fase 2 e non si è abituata a convivere con quel po’ di virus che rimane”.