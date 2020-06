Ustica, c’è un nuovo audio

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – La Digos di Roma ha acquisito, questa mattina, nella sede della società Emery Video, l’audio, andato in onda ieri su Rainews24, tratto dalla registrazione contenuta nella scatola nera del Dc9 Itavia precipitato, al largo di Ustica, il 27 giugno 1980 mentre da Bologna andava a Palermo, 81 le vittime.

La società incaricata dalla redazione di Rainews24, ripulendo la traccia, è riuscita, infatti, a rendere più chiaro il tratto in cui uno dei due piloti, proprio nel momento in cui la registrazione sta per interrompersi bruscamente, pronuncia la frase ‘guarda cos’è’.

Prima dell’intervento dei tecnici della Emery Video riproducendo l’audio originale, conservato finora sul sito stragi80.it, era possibile ascoltare solo la parola tronca ‘gua’.

A disporre l’acquisizione dell’audio è stato il sostituto procuratore Erminio Amelio, nell’ambito dell’inchiesta sul disastro ancora oggi aperta presso la Procura di Roma.

L’audio è stato reso noto nel corso dell’anticipazione del reportage sulla strage, firmato Pino Finocchiaro, che andrà in onda in concomitanza del prossimo anniversario.