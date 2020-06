Gip convalida il fermo dell’82enne accusato per l’omicidio di una donna di 39 anni

SIRACUSA – Il Gip di Siracusa ha convalidato il fermo di Antonino Zocco, 82 anni, di Lentini, accusato dell’omicidio di Giuseppina Ponte, 39 anni. L’anziano, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è ritornato nel carcere di Augusta. Al pm, alcune ore dopo il delitto, aveva confessato di aver esploso due colpi di pistola al culmine di una lite perché convinto che la donna gli avesse sottratto 50 euro. La trentanovenne si era barricata in una stanza, ma l’anziano aveva preso la pistola calibro 6,35 che aveva in casa ed aveva fatto fuoco centrandola al torace. I due sembra si conoscessero da diversi anni ed avrebbero avuto anche una relazione sentimentale. Giuseppina Ponte si sarebbe presentata venerdì scorso da Zocco, chiedendogli di poterla ospitare.