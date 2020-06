Covid: Sicilia ferma a zero

Nessun nuovo caso su oltre tremila tamponi. Un decesso. A Palermo nata bambina da mamma ammalata e ora in coma farmacologico. In Italia risalgono i contagi, ma diminuiscono le vittime

Nessun nuovo caso su oltre tremila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il bilancio degli attuali positivi al coronavirus in Sicilia segna un incoraggiante -4. Da registrare, nel report quotidiano della Protezione Civile, un decesso, tre guariti e il calo dei ricoverati in ospedale (42).

PALERMO: NATA BIMBA DA MAMMA POSITIVA. E’ stato praticato questa mattina il taglio cesareo alla donna in gravidanza di 34 anni, originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, arrivata da Londra, ricoverata da diversi giorni nell’unità di terapia intensiva e rianimazione dell’ospedale Cervello di Palermo e risultata positiva al Covid-19.

“L’ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all’ultimo consulto di stamattina tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe – dice il primario della terapia intensiva dell’ospedale ‘Cervello’ Baldo Renda – si è deciso di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana”. L’intervento, assicura Renda, “è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure dei neonatologi e adesso la signora, che purtroppo ha una grave insufficienza respiratoria, è sedata e in coma farmacologico”.

IN ITALIA RISALGONO I CONTAGI E DIMINUISCONO LE VITTIME. Torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E’ di 236.142 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento di 379 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 202. In Lombardia i nuovi contagiati sono 252 in più, pari al 66,4 per cento dell’aumento odierno in Italia, mentre ieri l’incremento era stato di 99 casi, pari al 49%. Dai dati della Protezione Civile emerge che quattro regioni – Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Molise – non hanno nuovi casi.

Sono 53 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 71 di ieri. E’ il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrate 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 25, mentre ieri erano state 32. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.167.