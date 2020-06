Bloccano via Etnea per festeggiare parente di esponente del clan Cappello

Catania . Identificato l’autore dei fuochi d’artificio all’esterno di un noto locale all’angolo con via Ingegnere

CATANIA – La squadra mobile ha identificato l’autore dell’esplosione dei fuochi d’artificio avvenuta la notte dell’8 giugno, davanti a un noto ristorante all’angolo tra via Ingegnere e via Etnea al cui interno erano in corso i festeggiamenti del compleanno di un parente di un noto esponente del clan Cappello attualmente detenuto.

L’esplosione era stata oggetto di numerose segnalazioni pervenute da parte degli abitanti della zona in questione allarmati dalla deflagrazione che ne era scaturita. L’uomo verrà deferito per le violazioni delle norme che regolamentano le esplosioni di fuochi d’artificio.