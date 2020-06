Picchiano uomo in strada, arrestati 2 fratelli

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Gli agenti del commissariato di Partinico hanno arrestato due fratelli, Alessandro e Antonio Mattina, di 32 e 24 anni, accusati di avere picchiato un uomo di 39 anni in via Magistrato Giannola, angolo via Milano, dove la vittima, che versa in gravi condizioni, è stata trovata a terra dai poliziotti.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il pestaggio. Oltre a calci e pugni, l’uomo è stato colpito con un bastone. Gli agenti hanno ritrovato i fratelli che sono stati arrestati e portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli, a Palermo.