Lentini: 39enne uccisa dopo una lite

La vittima, Giuseppina Ponte, trovata in una pozza di sangue in un appartamento in via Sicilia: fermato un pensionato di 82 anni

SIRACUSA – Una donna di 39 anni, Giuseppina Ponte, è stata uccisa questa mattina intorno alle 11 in un appartamento di via Sicilia a Lentini, in provincia di Siracusa. Per l’omicidio della donna è stato fermato Antonino Zocco, un pensionato 82enne.

I due vivevano da un po’ di tempo insieme, lei accudiva lui, nell’abitazione dell’uomo in via Sicilia a Lentini, in provincia di Siracusa. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Marco Dragonetti, dovrebbe trattarsi di una lite culminata poi nella reazione dell’anziano che ha preso la pistola e fatto fuoco.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito gli spari. I militari dell’Arma hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe sparato due colpi di pistola al termine di un’accesa discussione centrando la donna al torace.