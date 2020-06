Incendio al primo piano di una palazzina in via Leopolda: non ci sono feriti, sembrerebbe non ci fosse nessuno in casa FOTO

ACI CASTELLO (CATANIA) – Un incendio è scoppiato stamattina in un appartamento al primo piano in via Leopolda ad Aci Castello. Sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale e un’autobotte di rincalzo dalla sede centrale del comando provinciale.

I pompieri sono intervenuti per una chiamata di soccorso ricevuta alle 11.25 da una vicina di casa. Al momento non ci sono notizie di persone coinvolte. Sembrerebbe non ci fosse nessuno in casa. Sul posto anche carabinieri e 118.