SIRACUSA – Intimidazione a un consigliere comunale di Priolo Gargallo, nel Siracusano. L’auto di Angelo Laposata, un piccolo pick up, è stato avvolto dalle fiamme in via Megara Iblea. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. “Respingiamo con fermezza atti violenti e intimidatori – dice il sindaco Pippo Gianni -. In giro troppi bugiardi e seminatori di odio, che alimentano l’animo già esasperato di alcuni. Esprimo estrema fiducia nelle forze di polizia, che sapranno sicuramente individuare i colpevoli”.