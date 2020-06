Noleggio barche abusivo a Ognina

Share Tweet Whatsapp Email

Un noleggio barche che sarebbe stato realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa è stato scoperto dalla guardia di finanza della Sezione operativa navale di Catania nel porto di Ognina.

Le fiamme gialle hanno denunciato il titolare e sequestrato una porzione di banchina del ‘Pontile la Bambina’ – dedicato alla Madonna Maria Bambina di Ognina – e una porzione dello specchio di mare antistante, un’area di circa 200 metri quadrati.

Sigilli sono stati posti anche ai materiali utilizzati per avviare l’attività: ombrellone, tavolo, sedie, bidoni per il rifornimento di carburante e una lampada a led per agevolare le operazioni in notturna.

L’attività, secondo i rilievi della guardia di finanza, era stata avviata, per il solo periodo estivo, con il previsto pagamento del canone mensile, senza avere ottenuto le dovute concessioni demaniali e autorizzazioni per gli spazi occupati sia a terra e sia per lo specchio acqueo utilizzato.

Le Fiamme gialle non hanno trovato neppure la comunicazione d’inizio attività. Al titolare è contestato il resto di abusiva occupazione di superficie demaniale marittima.