Dodicenne sta per annegare: salvato

Paura sabato pomeriggio al lungomare di Catania: una volante della polizia vede il ragazzo che annaspa in mare e mette in moto la macchina dei soccorsi

CATANIA – Ieri pomeriggio, intorno alle 17.15, in una giornata di sole ma col mare agitato, una volante della Polizia in transito sul lungomare ha salvato un dodicenne che stava per annegare.

Gli agenti hanno notato una persona che annaspava in mezzo al mare e alcuni ragazzi che urlavano tentando di chiamarlo. Immediata l’azione dei poliziotti che hanno avvisato la Sala operativa per l’invio dei soccorsi e della guardia costiera.

Gli agenti, cercando un modo per raggiungere il bagnante, hanno deciso di andare velocemente verso il porticciolo di San Giovanni li Cuti per trovare una imbarcazione e soccorrere il giovane che nel frattempo si vedeva allontanarsi al largo annaspando. Un caporalmaggiore dell’Esercito ha subito messo a disposizione il suo gommone per raggiungere il largo.

I poliziotti col funzionario, comprendendo la gravità della situazione, hanno cercato di arrivare al ragazzo che addirittura tra le onde talvolta veniva perso di vista. Sono stati minuti concitati e preziosi fino a quando sono riusciti a raggiungerlo, a trarlo in salvo e a rientrare a riva dove la gente, che nel frattempo si era raccolta incuriosita, è scoppiata in un forte applauso ai poliziotti.

Il giovane, che si trovava lì insieme ad alcuni amici, e che aveva pensato di poter sfidare le onde del mare è stato trasportato al pronto soccorso del Cannizzaro dove è stata riscontrata una notevole presenza d’acqua nel corpo. Il ragazzo si è ripreso comunque poco dopo.

Nel frattempo sono stati avvisati i genitori e il ragazzo è stato affidato alla madre che non ha smesso di ringraziare gli angeli che avevano evitato una tragedia.