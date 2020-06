Diletta svaligiata: le portano via 100.000 €

Share Tweet Whatsapp Email

MILANO – Un furto è stato messo a segno, la scorsa notte, nell’abitazione di Diletta Leotta, la giornalista e conduttrice televisiva catanese. Lo ha confermato stamani la questura di Milano, dove la donna, questa mattina, si è recata a sporgere denuncia.

A scoprire l’incursione sarebbe stata proprio la padrona di casa, che ieri sera tardi, rincasando, ha trovato a soqquadro il suo appartamento, che si trova al nono piano di un palazzo nei pressi di corso Como.

I ladri forzando una porta-finestra si sono introdotti in casa e hanno portato via gioielli e orologi, in particolare alcuni Rolex, per un valore che supererebbe i 100 mila euro. E’ stata la stessa Leotta a chiamare la polizia.