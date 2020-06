Sgomberato e ripulito mercatino delle pulci

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – E’ stato sgomberato stamattina dalla polizia municipale di Catania il mercatino delle pulci a San Giuseppe la Rena. Effettuata anche la pulizia del piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo, ridotto a enorme discarica.

La polizia municipale è intervenuta in forze per impedire agli abusivi di montare le bancarelle e di occupare abusivamente strade e piazzale. Non sono mancati momenti di tensione, qualcuno si è rifiutato di andarsene, restando sulla propria auto in attesa di tempi migliori.

Il mercato, allestito senza nessuna autorizzazione da parte del Comune di Catania, si svolgeva anche senza rispettare le più elementari norme di igiene e di sicurezza legate al Covid 19.

Venditori abusivi e Rom montavano le tende il sabato sera, bivaccavano tutta la notte, facendo i bisogni ovunque, vendendo le loro mercanzie la domenica per poi scappare senza pulire il piazzale, lasciato con cumuli di immondizia.

L’intervento è stato effettuato dopo le richieste di decine di residenti nella zona di via Forcile, ostaggi di bancarelle e furgoni, molti dei quali parcheggiati davanti ai portoni o addirittura nei passi carrabili.

“Probabilmente ritorneranno – ha commentato il consigliere comunale Santo Russo che si era fatto portavoce della protesta -, oggi è stata vinta una battaglia, ma la guerra delle legalità è ancora lunga”.