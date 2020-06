Cani antidroga fiutano hashish e marijuana in una palazzina alla Vucciria: arrestato 41enne (FOTO)

PALERMO – I cani antidroga Mike e Ron hanno trovato hashish e marijuana in una palazzina abbandonata alla Vucciria, a Palermo; un uomo di 41 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 200 grammi di hashish e nel corso della perquisizione sono stati trovati altri 350 grammi di marijuana, 55 grammi di hashish e due panetti di “fumo” di 200 grammi, oltre ad alcune cartucce calibro 9×21.