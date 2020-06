Bronte, fermato con la marijuana nell’auto

Share Tweet Whatsapp Email

BRONTE (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato il 54enne Salvatore Maio per detenzione e spaccio di droga. Nel corso di un posto di blocco effettuato sulla strada statale 284 nel comune di Bronte, i militari hanno imposto l’alt al conducente di una Opel Corsa il quale, sin da subito, ha evidenziato nervosismo e preoccupazione.

I militari, in un’intercapedine realizzata nella parte posteriore dell’auto, hanno infatti trovato una busta con 120 grammi di marijuana. Ovvia pertanto l’estensione della perquisizione anche in casa dell’uomo che, effettivamente, ha confermato i preliminari sospetti dei militari che hanno trovato due piante di cannabis indica, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi per lo spaccio al minuto.