Detenuto ai domiciliari reitera le evasioni e finisce in carcere (FOTO)

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 29enne Giovanni Citraro, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dal Tribunale di Catania.

L’uomo, già posto in regime di detenzione domiciliare per reati legati alla droga e contro il patrimonio, ne ha più volte violato gli obblighi così come puntualmente accertato dai militari che, compendiando il tutto al giudice, hanno ottenuto il provvedimento che ne ha disposto l’arresto e la reclusione nel carcere di Giarre.