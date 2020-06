Etna o Vesuvio? Foto di Salvini fa discutere

Circola sui social uno scambio di vulcani: scattano le prese in giro, l’ex ministro parla di “immagine manipolata”. Ma sul suo profilo…

Share Tweet Whatsapp Email

Mistero sulla foto elettorale di Matteo Salvini. Alle spalle del leader della Lega, in un’immagine che circola sui social c’è la scritta “Venerdì 5 giugno Salvini in Campania”, c’è l’Etna al posto del Vesuvio. E subito si sono scatenate le prese in giro.

L’ex ministro ha smentito l’errore: “Comici! Qualche buontempone si è divertito a ritoccare la grafica di un cartello sulla mia visita di oggi a Napoli mettendo l’Etna al posto del Vesuvio? Se queste sono le armi di sinistra e grillini contro la Lega… La commissione sulle fake news che dirà?”.

Ma se sui suoi profili social appare la foto con il Vesuvio, è anche vero che nella cronologia delle modifiche del post è segnalato un cambiamento, ovvero la rimozione di un contenuto multimediale e l’aggiunta di un altro contenuto.