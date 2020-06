Vendevano alla fiera cerotti e bende rubati

Catania . Materiale medico del valore di 7.000 euro sulle bancarelle in via San Gaetano alle Grotte: denunciati tre pregiudicati

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato tre pregiudicati di 49, 51 e 59 anni per ricettazione.

I militari, in via San Gaetano alle Grotte, all’interno del popolare mercato denominato “fera ‘o luni”, hanno sorpreso i tre a vendere illegalmente sulle bancarelle ingente materiale medicale e presidi medico-chirurgici (cerotti, bende, calze elastiche, etc.) dal valore commerciale di circa 7.000 euro.

Tutta la merce da accertamenti risultava essere stata rubata tra il luglio 2019 e lo scorso aprile all’interno della ditta “Varimed” ubicata nello stradale Bummacaro, e denunciati dal legale rappresentante. La refurtiva è stata sequestrata.