PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari il 28enne Francesco Cucuzza. I militari in strada hanno incrociato il giovane che, alla guida di un’auto e in barba al suo stato detentivo, aveva deciso di farsi un “giro”. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato, quindi ricondotto agli arresti domiciliari.