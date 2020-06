Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un uomo di 51 anni, Piero Blanco, noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato questa notte dagli agenti delle “Volanti” in piazza Papa Giovanni XXIII. Blanco è stato arrestato per violazione degli obblighi di sorveglianza e per false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale, visto che al momento del controllo aveva fornito false generalità.