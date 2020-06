Catania, per gli abusivi non è giornata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia municipale e i carabinieri di Catania hanno scovato a Picanello due venditori ambulanti di generi ortofrutticoli. Al controllo degli agenti i due abusivi sono risultati privi di qualunque autorizzazione: sono scattate dunque multe per un totale di circa 7 mila euro, con sequestro di tutta la merce che è stata devoluta in beneficenza alla Caritas dioecesana.

Alla fiera di piazza Carlo Alberto è stata sequestrata tutta la merce (presidi medici sanitari quali tutori, fasce elastiche e occhiali da vista) di un altro venditore abusivo. Da un più approfondito controllo i prodotti sono risultati di provenienza furtiva perché riconosciuti dal legittimo proprietario. Confiscati anche un ombrellone e 5 stand metallici.

Infine in via Paternò e in via Gemmellaro sono state sanzionate tre attività commerciali (due di generi alimentari e un internet point) che, nonostante il divieto di apertura in giornata festiva erano in pieno esercizio. A ognuno dei titolari è stata impartita una sanzione amministrativa di 400 euro ed è stata disposta, quale sanzione accessoria, la chiusura provvisoria per 5 giorni del relativo esercizio commerciale.