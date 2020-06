Flash mob degli avvocati a Catania

Iniziativa davanti al tribunale di piazza Verga per ribadire “la dignità del ruolo dei legali” anche durante il Covid

CATANIA – “Nel silenzio vi chiederemo di leggere il giuramento, il vecchio giuramento. Per ricordare a tutti che noi siamo Avvocati e non permettiamo a nessuno di calpestare la Giustizia e la nostra Dignità”. Recitava così l’appello alla partecipazione alla manifestazione unitaria degli avvocati catanesi convocata per ribadire “la dignità del ruolo dell’avvocato” e protestare contro la “giustizia sospesa” a causa del Covid.

Il flash mob in piazza Giovanni Verga ha riunito oltre 200 legali, tra penalisti e civilisti, davanti al Palazzo di giustizia di Catania. Indossando la toga e le mascherine si sono ‘schierati’ in piazza Verga. Hanno partecipato alcuni esponenti della Camera penale Serafino Famà.