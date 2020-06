Lanciano coca e pistola nelle mani dei Falchi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia ha arrestato i catanesi Kevin Bonfiglio, di 27 anni, e Sebastiano Liuzzo Scorpo, di 25. I Falchi della squadra mobile sono entrati in azione a Motta San Anastasia, dopo avere effettuato diversi pedinamenti e appostamenti e individuato una casa nella quale era stata avviata una fiorente attività di spaccio.

Circondato lo stabile, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo i due giovani, che hanno reagito con evidenti segni di nervosismo. Prima avevano tentato di disfarsi di un astuccio e di una “pezza” lanciandola sul retro, non sapendo che proprio lì erano nascosti gli uomini della mobile.

All’interno dell’astuccio c’erano sia marijuana sia cocaina in pietra nonché svariato materiale per il confezionamento delle dosi, mentre nella pezza era nascosta una pistola Beretta originariamente a salve ma modificata ad hoc per fare fuoco e perfettamente funzionante. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 45 dosi di cocaina pronte alla vendita e un centinaio di euro in contanti.