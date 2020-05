In Sicilia i primi 400 vacanzieri

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Torna l’ottimismo per la stagione turistica 2020 nell’Agrigentino. Ieri l’hotel Torre del Barone di Sciacca (Ag) ha aperto ospitando i primi 400 vacanzieri, giunti da alcune città della Sicilia e in particolare dal Palermitano. Ingresso in hotel e subito misurazione della febbre.

“Siamo i primi in Italia – dice il presidente della capogruppo Aeroviaggi, Marcello Mangia al Giornale di Sicilia – anche ad aprire un villaggio turistico. Abbiamo avuto un enorme successo. Dopo qualche perplessità si sono scatenate le vendite e abbiamo dovuto limitarle per avere un numero di presenze compatibile con le misure utili a prevenire il contagi”.

Il Torre del Barone fa parte dei quattro alberghi Sciaccamare, ed è stato aperto dopo l’imponente ristrutturazione dei mesi scorsi con una spesa di circa 10 milioni di euro e Mangia, pur non nascondendo le difficoltà che presenta questa stagione, sottolinea: “Ci saranno presenze più che dimezzate rispetto allo scorso anno”, mostrando però fiducia: “Dobbiamo soffrire, ma con il sorriso e andare avanti. Aprire gli alberghi con presenze ridotte rappresenta in certi casi anche una perdita, ma noi dobbiamo andare avanti e guardare anche al futuro”.

I lavoratori stagionali impegnati negli ultimi anni con Sciaccamare sono stati circa 300. Registrate l’anno scorso poco meno di 300 mila presenze. Il Torre del Barone rimarrà aperto fino a martedì 2 giugno. Riaprirà il 12 giugno e per tutta la stagione. Il Cala Regina aprirà il 26 giugno e il 10 luglio toccherà al Lipari e all’Alicudi.