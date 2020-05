“Al lungomare catanesi responsabili”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – “Il lungomare di Catania completamente a disposizione dei cittadini in questa domenica di fine maggio ha segnato un altro passaggio alla normalità, con una condotta responsabile di molti catanesi che ne hanno approfittato, soprattutto in mattinata, per passeggiare, correre e andare in bici nella massima sicurezza e grazie ai controlli delle forze dell’ordine”. Bilancio favorevole per il sindaco Salvo Pogliese dopo la decisione di chiudere alle auto il lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, in modo da garantire più spazio ed evitare assembramenti.

Nei punti nevralgici dei quasi due chilometri del percorso sono stati presenti in gran numero pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della protezione civile comunale che hanno sorvegliato con discrezione i comportamenti dei cittadini, persuadendoli, nei pochi casi in cui si è reso necessario, a mantenere il distanziamento fisico tra persone diverse dai congiunti.

Martedì prossimo, per la festa della Repubblica, l’ordinanza del sindaco Pogliese ha stabilito un altro giorno di chiusura alle auto e alle moto del lungomare cittadino, sempre dalle 10 alle 20.