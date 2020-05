Problemi di cuore, minaccia il suicidio

Siracusa: vuole lanciarsi dal terzo piano di un palazzo in costruzione, i carabinieri arrivano in tempo

SIRACUSA – Stamattina i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in una via della zona alta di Siracusa, dove un uomo di circa 35 anni che soffriva per ragioni sentimentali minacciava di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano di uno stabile in costruzione.

Il pronto intervento dei militari ha permesso di scongiurare il peggio. La strana presenza nel cantiere, all’altezza di circa 12 metri e a due passi dal vuoto, è stata notata da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme al 112.

I carabinieri hanno iniziato una serrata attività di mediazione riuscendo a farlo desistere dal suo intento. L’uomo però, non appena il personale medico ha iniziato a soccorrerlo, ha avuto un ripensamento e divincolatosi con forza dagli assistenti sanitari ha cercato di raggiungere la vicina scogliera, verosimilmente per portare a compimento i suoi propositi suicidi. Ancora una volta tuttavia, con un’ulteriore attività di persuasione, i carabinieri lo hanno convinto, stavolta definitivamente, a calmarsi e a farsi accompagnare all’ospedale Umberto I.