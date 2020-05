Coppia derubata della bici a San Berillo

Catania . Rapina in via Di Prima: in manette senegalese irregolare di 27 anni

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un senegalese senza fissa dimora e irregolare in Italia la notte scorsa a Catania ha rubato una bicicletta a una coppia che attraversava il quartiere San Berillo Vecchio a Catania. Mansour Ndione, di 27 anni, è stato bloccato e arrestato per rapina aggravata dalla Polizia dopo l’allarme lanciato dalle vittime. La rapina è avvenuta in via Di Prima. Gli agenti hanno recuperato la bici. Il 27enne ha anche ferito una delle vittime dopo aver spaccato una lattina di birra.