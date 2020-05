Sicilia: i guariti sono sempre di più

Coronavirus: solo 3 casi nelle ultime 24 ore, nessun decesso. Il dettaglio per province. In Italia nuovi contagiati in leggero aumento

Aumentano i guariti dal coronavirus in Siciia. Ieri erano 116, oggi salgono a 176.

Secondo quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 142.516 (+2.221 rispetto a ieri), su 122.600 persone: di queste sono risultate positive 3.438 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.145 (-173), 2.021 sono guarite (+176) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.145 positivi, 80 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 8 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.065 (-170) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 446 (29, 528, 98); Enna, 15 (1, 378, 29); Messina, 275 (26, 233, 57); Palermo, 300 (18, 243, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 21 (3, 201, 29); Trapani, 14 (0, 120, 5).

In Italia, però, salgono i nuovi positivi: ora sono 231.732 i contagiati totali, 593 più di ieri quando se ne erano registrati 584. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 382 in più (ieri 384) pari al 64,4% dell’aumento odierno in Italia. Ci sono quattro regioni a zero contagi: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

Le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 70, in calo rispetto alle 117 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 20, mentre ieri erano state 58. I morti a livello nazionale salgono così a 33.142. Otto regioni – Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige – non fanno registrare vittime.

Sono invece saliti a 150.604 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.503. Mercoledì l’aumento era stato di 2.443.