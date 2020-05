Mineo, coppia col pollice verde

Share Tweet Whatsapp Email

MINEO (CATANIA) – I carabinieri di Mineo, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato un 56enne e denunciato la convivente 47enne per coltivazione di droga.

I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare in casa della coppia in via Palica che, in breve, ha confermato i loro sospetti. In un locale dell’abitazione, infatti, i due avevano realizzato una vera e propria serra per la produzione di marijuana, corredata da lampade ad alta frequenza per poter generare calore, un timer, un bilancino di precisione, qualche grammo di marijuana già essiccata e 12 piante di cannabis indica di altezza da 70 e 120 centimetri.